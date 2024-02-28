Песков прокомментировал попытки спецслужб США следить за Путиным через смартфоны

Фото: Сайт Кремля
Российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее издание Wired опубликовало материал, в котором указывалось на попытки американской компании PlanetRisk осуществлять слежку за передвижениями Путина через телефоны его окружения. Для этого якобы была разработала специальная программа Locomotive.
Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об этой компании, а попытки слежки за президентом зафиксированы не были.
Также он добавил, что спецслужбы России делают всё возможное, чтобы пресекать любые попытки слежки и обеспечить безопасность президента.
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Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об этой компании, а попытки слежки за президентом зафиксированы не были.
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Анастасия Чинкова