Песков прокомментировал просьбу 83-летней москвички к Путину удочерить её

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о просьбе пенсионерки к Путину удочерить её. Об этом сообщает РБК.
Днём ранее стало известно, что 83-летняя москвичка обратилась в суд, чтобы тот обязал президента Владимира Путина удочерить её.
Песков сообщил, что существует несколько способов для прямого взаимодействия с президентом. Можно направить обращение на имя президента или высказать свои требования и предложения на прямой линии, которая состоится 14 декабря.
Отмечается, что иск в Тверской суд Москвы подала пенсионерка Сусанна Тапалцян. В опубликованных на сайте суда данных имеется иск от этого человека, однако имя Путина не фигурирует в карточке дела.
По нормам Гражданского процессуального кодекса России вопрос о принятии иска должен быть разрешён через пять дней с момента подачи иска. Таким образом, Тапалцян должна узнать о решении суда до 12 декабря.
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Песков сообщил, что существует несколько способов для прямого взаимодействия с президентом. Можно направить обращение на имя президента или высказать свои требования и предложения на прямой линии, которая состоится 14 декабря.
По нормам Гражданского процессуального кодекса России вопрос о принятии иска должен быть разрешён через пять дней с момента подачи иска. Таким образом, Тапалцян должна узнать о решении суда до 12 декабря.
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Анастасия Чинкова