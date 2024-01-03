Песков прокомментировал сообщения о скором «сенсационном заявлении» Путина

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Сообщения Telegram-каналов о якобы готовящемся «сенсационном заявлении» президента России Владимира Путина о мировой безопасности являются фейковыми. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что накануне вечером Telegram-канал «Политджойстик», принадлежащий профессору ВШЭ Марату Баширову, опубликовал пост. В нём сообщалось, что в ближайшие дни российский президент сделает сенсационное заявление, касающееся мировой безопасности. В частности, речь должна якобы пойти об Украине. При этом отмечалось, что речь Путина будет не ультиматумом, а «жёстким по своим параметрам» заявлением.
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Анастасия Чинкова