Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Об этом сообщает The New York Times.
По словам Буданова*, цель наступления бойцов ВС РФ на Харьковском направлении заключается в истощении и без того слабых военных резервов Украины. Он отметил, что для укрепления обороны на этом участке передовой командованию ВСУ пришлось перебросить войска с других участков фронта.
Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область. Буданов* заключил, что все силы ВСУ на сегодняшний день находятся под Харьковом и в Часовом Яру.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом
Глава ГУР Буданов* заявил о проблемности Telegram для Украины
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область. Буданов* заключил, что все силы ВСУ на сегодняшний день находятся под Харьковом и в Часовом Яру.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом
Глава ГУР Буданов* заявил о проблемности Telegram для Украины
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова