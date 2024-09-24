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Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине

Песков: позиция Ирана по Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свою
24 сентября 2024, 13:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Позиция Ирана по конфликту на Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свое мнение до руководства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность обсудить украинский конфликт с представителями Европейского союза и Соединенных Штатов, и при этом подчеркнул, что Тегеран никогда не одобрял агрессию на территории Украины.

Представитель Кремля отметил, что несмотря на позицию Тегерана, взаимодействие России и Ирана в различных областях развивается позитивным образом и будет расширяться в дальнейшем.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ поразили завод ОПК на Украине
Минобороны: ВС РФ поразили украинский завод ОПК по ремонту авиадвигателей
24 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили украинский завод оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который занимался производством и ремонтом авиадвигателей. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что указанные комплектующие предназначались для боевых самолетов противника.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ», — указано в сообщении ведомства.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что ВС РФ удалось поразить пункт дислокации ВСУ в районе Купянска, а также предоставили соответствующее видео. В министерстве уточнили, что удар нанесли при помощи бомбы ОДАБ-1500, а потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники.

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В Кремле сообщили, когда закончится СВО
Песков: СВО закончится при достижении РФ своих целей, и это безальтернативно
24 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/yulenochekk

Спецоперация на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», - пояснил пресс-секретарь.
Спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевских неонацистов. В сентябре того же года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума.

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Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео
24 сентября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/yulenochekk

Российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Об этом доложили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.
«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там уточнили, что наносился авиаудар при помощи бомбы ОДАБ-1500.

Как сообщалось ранее, бойцы спецназа «Ахмат» вышли из окружения боевиков ВСУ под Мартыновкой, что расположена под Курском.

По словам командира бойцов Апты Алаудинова, «Ахматовцы» своими действиями помогли войскам РФ перегруппироваться и удержали важный участок. В окружении спецназовцы находились больше 40 дней.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
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Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО
«Ъ»: Участники нападения на Wildberries попросились в зону СВО
24 сентября 2024, 12:02

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Участники нападения на офис Wildberries в Москве начали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно версии следствия, злоумышленники, которые принимали участие в нападении на офис компании, осознанно совершали данные действия в присутствии правоохранителей и в целом склонны к противоправным поступкам. Примечательно, что задержанные свою вину не признали.

Адвокат одного из обвиняемых заявлял, что его подзащитный попал на «место событий случайно».

Напомним, 18 сентября текущего года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Москве. Люди с оружием и в масках также пришли в другой столичный офис Wildberries. Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.

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Бывший сотрудник ТЦК рассказал о смертях призывников в военкоматах
24 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/reflection_art

Бывший сотрудник ТЦК Николай Юрченко рассказал, что те, кто отказывается от службы в рядах Вооруженных сил Украины и оказывает сопротивление, попав в военкомат, гибнут в этих же учреждениях. Об этом информирует ТАСС.
«Ну да, бывает. Один случай и у нас был. Взяли по повестке, переночевал и человек умер», — поделился он.

По его словам, в военкоматах физическая сила используется, если призывник сопротивляется или пытается привлечь внимание общественности. Также он отметил, что сам не хотел идти на фронт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полянский назвал «главного противника мира» на Украине
Полянский: Британия играет «заметную роль» в саботаже инициатив по Украине
24 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лондон играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в настоящее время Великобритания является «главным противником мира». Полянский пояснил, что данную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая на сегодняшний день достигла своего апогея.

В качестве примера зампостпреда напомнил, как бывший британский премьер-министр Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между РФ и Украиной».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
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Насилуют и содержат в концлагерях: Алаудинов рассказал о зверствах ВСУ над курянами
Алаудинов: есть доказательства создания ВСУ концлагерей для курян
24 сентября 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские военные убивают и насилуют мирных жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у России есть видеоотчеты и все доказательства того, как мирных жителей расстреливают, а также о концлагерях, которые существуют у ВСУ и куда собрано всё мирное население.

«Да, есть бабушки, дедушки, которых они оставляют — есть такие единичные факты, когда мы фиксируем это, а в остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — сказал командир.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу.

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#население
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#вс рф
#наемники
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Зеленский заявил о близости завершения конфликта на Украине
Зеленский: завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется
24 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Diy13

Окончание украинского конфликта ближе, чем многие думают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
По словам предводителя киевского режима, в настоящее время все должны быть очень сильными. Примечательно, что Зеленский также настоял на необходимости военной помощи государств-союзников Украины.

Украинский лидер добавил, что план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#зеленский
#украина
#спецоперация
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Алаудинов заявил, что грузинские наемники разграбили село под Курском
Алаудинов: грузинские наемники разграбили село Погребки в Курской области
24 сентября 2024, 10:41

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что грузинские наемники, которые воюют на стороне ВСУ, разграбили в Курской области село Погребки Суджанского района. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в Погребках появились грузинские наемники. Он отметил, что грузинские формирования вынесли оттуда все тракторы и пшеницу, назвав их мародерами. По его словам, эти люди, которые якобы пришли воевать, украли всё и фотографировались, где можно и нельзя.

Командир добавил, что задача России состоит в том, чтобы убедиться, что никто не уйдет от ответственности. Алаудинов отметил, что каждый должен понимать, что не останется безнаказанным.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#люди
#всу
#вс рф
#наемники
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