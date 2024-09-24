Песков прокомментировал позицию Ирана по конфликту на Украине

Фото: сайт Кремля
Позиция Ирана по конфликту на Украине суверенна, но Россия продолжит доносить свое мнение до руководства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность обсудить украинский конфликт с представителями Европейского союза и Соединенных Штатов, и при этом подчеркнул, что Тегеран никогда не одобрял агрессию на территории Украины.
Представитель Кремля отметил, что несмотря на позицию Тегерана, взаимодействие России и Ирана в различных областях развивается позитивным образом и будет расширяться в дальнейшем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Полянский назвал «главного противника мира» на Украине
В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом
«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
Представитель Кремля отметил, что несмотря на позицию Тегерана, взаимодействие России и Ирана в различных областях развивается позитивным образом и будет расширяться в дальнейшем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Полянский назвал «главного противника мира» на Украине
В Крыму назвали план Зеленского по Украине апокалипсисом
«Мясорубка» в Курской области, «прорыв» ВСУ в Судже, окружение Торецка: последние новости СВО
Екатерина Коршунова