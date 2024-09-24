В Кремле сообщили, когда закончится СВО

Фото: istockphoto/yulenochekk
Спецоперация на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», - пояснил пресс-секретарь.Спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевских неонацистов. В сентябре того же года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума.
Читайте также:
Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео
Участники нападения на офис Wildberries попросились в зону СВО
RT показал кадры освобождения курской земли армией России
Никита Кротов