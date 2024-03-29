Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой

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Россия не приемлет никакие «правила», навязанные ей для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также напомнил о законодательном запрете проведения переговоров с РФ, который прежде ввел президент Украины Владимир Зеленский.
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Анастасия Хохлова