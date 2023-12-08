В Кремле заявили об ухищрениях западных политиков для выделения денег Киеву

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Политики на Западе идут на ухищрения, чтобы убедить парламенты в необходимости выделить средства на помощь Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжатся», — заявил он журналистам, комментируя заявления западных политиков.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на форуме в Вашингтоне заявил, что американский конгресс сделает новогодний подарок РФ, если не выделит финансы Украине. Он заявил, что военная помощь Киеву это «хорошая инвестициия» в укрепление безопасности НАТО. Кэмерон подчеркнул, что «Европейская безопасность — это еще и американская безопасность».
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Алина Юрчак