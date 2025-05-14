Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле. Информация опубликована на официальном сайте Кремля.
В список выбранной делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Российской Федерации Игорь Костюков и замминистра обороны России Александр Фомин.
— Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
— Директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;
— Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Виктор Шевцов.
Американский лидер Дональд Трамп при этом отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.
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В группу экспертов для переговоров с киевской стороной включены:— Первый заместитель начальника информационного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
— Заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
— Директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;
— Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Виктор Шевцов.
«Настоящее распоряжение («О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной») вступает в силу со дня его подписания», — сообщается на сайте.Ранее сообщалось, что от спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог также прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева.
Американский лидер Дональд Трамп при этом отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.
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Мария Моисеева