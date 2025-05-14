Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной

Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, как сильно соскучилась по Москве. В аэропорту у нее перехватило дыхание при виде табло с рейсом до российской столицы. Неожиданное заявление она сделала в интервью для проекта «Георгий За Кадром».