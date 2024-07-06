Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах

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Поздравительную телеграмму новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану отправил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал своему иранскому коллеге благополучия, а также крепкого здоровья. Президент РФ добавил, что отношения между государствами «носят дружественный, добрососедский характер».
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в послании.
Пезешкиан победил в предвыборной гонке от реформаторского крыла. Новый руководитель пообещал улучшение отношений с западными странами и смягчение исполнения закона, предусматривающего обязательное ношение хиджаба.
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