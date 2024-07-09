Песков: Путин и Моди рассмотрели всю повестку в узком составе

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Всю повестку в ходе переговоров исчерпывающе обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди. Обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели. Все темы были закрыты», — сказал Песков.
По сообщению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники переговоров детально рассмотрели все вопросы касательно российско-индийских отношений.
Сам премьер Индии подчеркнул, что страны приняли важные решения, которые направлены укрепить сотрудничество государств в различных областях.
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Никита Кротов