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Песков: Путин и Моди рассмотрели всю повестку в узком составе

09 июля 2024, 17:44
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Всю повестку в ходе переговоров исчерпывающе обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер Индии Нарендра Моди. Обсуждать ее в расширенном составе нет необходимости. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше 2,5 часов просидели. Все темы были закрыты», — сказал Песков.

По сообщению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участники переговоров детально рассмотрели все вопросы касательно российско-индийских отношений.



Сам премьер Индии подчеркнул, что страны приняли важные решения, которые направлены укрепить сотрудничество государств в различных областях.

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#переговоры
#новости
#дмитрий песков
Суд в Москве заочно арестовал супругу Навального
09 июля 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный районный суд города Москвы принял решение о заочном аресте Юлии Навальной. Таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного комитета РФ об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вдове скончавшегося в исправительной колонии оппозиционера Алексея Навального* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ — «Участие в экстремистском сообществе», напоминает телеграм-канал Readovka.

Юлия Навальная скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем была объявлена в розыск. Теперь ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Время ареста будет исчисляться с момента задержания Навальной или её экстрадиции на территорию Российской Федерации.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** Признан иноагентом, а также внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
#розыск
#ук
#обвинение
#рф
#арест
#суд
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Росфинмониторинг внёс актрису Яну Троянову* в список террористов и экстремистов
09 июля 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг, пополнился ещё одним именем. Теперь в список входит актриса Яна Троянова*, которая ранее была признана иноагентом.
Министерство юстиции РФ признало артистку иноагентом в ноябре 2023 года, напоминает РИА Новости. Как отмечали в ведомстве, проживающая за пределами России Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, выступала на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

Общественные деятели ранее призывали возбудить в отношении актрисы уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Теперь она пополнила перечень террористов и экстремистов.

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* Признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
#уголовное сми
#операции
#рф
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Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК
09 июля 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.
Настоящий законопроект был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента кабинетом министров. Он предполагает внесение изменений в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе». Право на отсрочку будет предоставляться гражданам, которые поступили на службу в органы прокуратуры и учреждения Следкома РФ после получения профильного высшего образования.

На данный момент может быть отсрочен призыв на действительную службу в армии тем, кто служит в органах МВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения (ФСИН), а также является сотрудником Российской таможенной службы. При этом у них должно быть специальное высшее образование.

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#закон
#законопроект
#отсрочка
#ск рф
#право
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Уже давно пора: в Госдуме призывают признать Пугачеву иноагентом
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после ее слов о больнице в Киеве
09 июля 2024, 17:05

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить всего имущества в России. Об этом он сообщил агентству РИА Новости. По его словам, причина этому – дискредитация ВС РФ и работа на западную пропаганду. До этого Пугачева опубликовала у себя в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.

О падении украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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#украина
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В США не верят, что Киев способен вернуть всю свою территорию
NYT: Украине невозможно вернуть территории, конфликт идет за «западное» будущее
09 июля 2024, 16:47

Фото: istockphoto/DmyTo

Киевскому режиму будет практически нереально вернуть все утраченные территории, но Украина может сблизиться с Евросоюзом и НАТО. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на чиновников США.
Отмечено, что боевые действия сегодня касаются западного будущего республики, а не ее территорий. Но настаивать на большей интеграции в Европу Украина сможет «если ее характеристики на поле боя окажутся сильнее».

Сейчас, по совету американской стороны, Киев сосредоточен укрепить свою оборону, а также на ударить в глубокие тылы ВС РФ.

В Вашингтоне сомневаются, что Россия достигнет значительных успехов в территориальном плане в ближайшие несколько месяцев. Но новая мобилизация или изменение американской политики могут повлиять на ситуацию в случае прихода к власти Дональда Трампа.

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#киев
#новости
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Bild: в Берлине украинцам у посольства РФ запретили протестовать на своем языке
09 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto/ablokhin

Полиция Берлина запретила украинцам, которые протестовали у посольства России, выступать на своем языке. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, все произошло накануне вечером, 8 июля, когда члены украинской организации «Виче» («Вече) начали протестовать у посольства РФ в Берлине.

«Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке», – пишет Bild.
Издание пояснило, что хоть и в Германии нет закона, который приписывает демонстрантов использовать какой-либо язык, полиция при отсутствии переводчика может попросить протестующих говорить только на немецком или английском. Уточняется, что так правоохранители смогут избежать лозунгов, которые разжигают рознь. Такие требования полиция выдвигает, когда появляется угроза безопасности и общественному порядку.

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#язык
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#украина
#протесты
#посольство
#запрет
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Прекратите это безумие: во Франции заявили о готовности Польши воевать с Россией
Политик Филиппо: Польша собирается вступить в войну с Россией
09 июля 2024, 15:47

Фото: iStock/ffikretow

Польша готовится вступить в войну с Россией. Такой вывод сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заключения Киевом и Варшавой соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
«Это называется вступление в конфликт! По инициативе большого еврооптимиста Туска! Давайте запомним, что членство Польши в НАТО и ЕС потребует от нас проявить солидарность и отправиться на конфликт с Россией», — написал Филиппо в заблокированной в России соцсети X.

Он также призвал срочно прекратить «это безумие».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Польша разрабатывает механизм, следуя которому она сможет сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Подобный пункт имеется в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой о гарантиях безопасности. В документе указано, что стороны договорились о продолжении диалога по поводу целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.

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#ес
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#владимир зеленский
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Военэксперт Михайлов: Саммит НАТО в США – последняя площадка для Зеленского
09 июля 2024, 15:34

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Саммит НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля, станет последней площадкой для президента Украины Владимира Зеленского.
«Думаю, что это последняя большая площадка для нелегитимного президента Зеленского, потому что после саммита НАТО Америка уйдёт на предвыборные процессы, а политический мир Европы просто уходит на каникулы. До сентября серьёзных процессов в политическом мире ЕС не запланировано. А в ноябре будут выборы в США, и возможно, что вся повестка из-за этого по Украине изменится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Михайлов.

А до этого обозреватель Александр Бабицкий говорил, что для России и её народа намного опаснее Запада и даже релокантов те, кто остался и продолжает втихую проводить антироссийкую позицию внутри нашей страны.

«Те «молчуны и ждуны», кто остался в России, но по своим умонастроениям ничем не отличаются от релокантов, гораздо опаснее. Просто потому, что они изнутри ведут неустанную подрывную культурную работу против русского народа», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе.

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#сша
#страны
#мир
#нато
#украина
#россия
#политика
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Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ
09 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/a-poselenov

Договор о партнерстве России и Ирана подпишут при первой же возможности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил спецпредставитель российского лидера, руководитель второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Два президента обсуждали и договорились, что подпишут при первой представившейся возможности, о чем по дипломатическим каналам договорятся», — сказал Кабулов.

Готовность подписать документ также выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Как сообщало агентство IRNA, он общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

«Документы соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готовы, и мы намерены их подписать на полях саммита БРИКС в России», — сказал Пезешкиан.

Ранее Владимир Путин поздравлял своего коллегу со вступлением в должность, пожелав ему здоровья.

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