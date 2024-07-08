Песков: Россия не намерена по совету Сеула выбирать «одну из двух Корей»

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Россия считает важным и необходимым выстраивать стабильные отношения как с КНДР, так и с Южной Кореей. Кремль категорически не согласен с позицией Сеула, согласно которой следует выбирать «одну из двух Корей».
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия традиционно настроена на выстраивание добрых отношений со всеми государствами Юго-Восточной Азии, в том числе с КНДР и Южной Кореей. Позиция же Сеула является для Москвы категорически неприемлемой.
Таким образом представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать слова южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, который заявил о необходимости для России выбрать для отношений «одну из двух Корей». Песков подчеркнул, что именно Сеул отвергает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, так как с одной стороны Россия сейчас имеет партнёра в виде Пхеньяна, а с другой — Южную Корею, которая присоединилась к антироссийским санкциям.
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Александр Бойцов