Песков: Путин и Трамп не намерены проводить встречу ради встречи

24 октября 2025, 13:15

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не намерены проводить встречу ради самого факта общения. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам Пескова, для результативности саммита необходима предварительная подготовка на уровне главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио.





«Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи», — подчеркнул пресс-секретарь.