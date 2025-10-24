Достижения.рф

В Кремле пояснили слова Путина об «ошеломляющем ответе»

Песков: Путин пообещал ошеломляющий ответ на попытки ударов вглубь РФ
Фото: istockphoto/yulenochekk

Президент России Владимир Путин обещал «ошеломляющий ответ» не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь страны.



Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне глава государства заявлял об «ошеломляющем ответе» столицы, если Украина ударит дальнобойными вооружениями.

«Диалог всегда лучше, чем продолжение войны», — говорил Путин.

Российский лидер подчеркивал, что санкции не скажутся существенно на экономическом самочувствии РФ.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0