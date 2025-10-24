В Кремле пояснили слова Путина об «ошеломляющем ответе»
Песков: Путин пообещал ошеломляющий ответ на попытки ударов вглубь РФ
Президент России Владимир Путин обещал «ошеломляющий ответ» не на поставки ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь страны.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Накануне глава государства заявлял об «ошеломляющем ответе» столицы, если Украина ударит дальнобойными вооружениями.
«Диалог всегда лучше, чем продолжение войны», — говорил Путин.
Российский лидер подчеркивал, что санкции не скажутся существенно на экономическом самочувствии РФ.