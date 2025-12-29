Песков: Путин и Трамп проведут еще один телефонный разговор в ближайшее время

29 декабря 2025, 13:39

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время проведут ещё один телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.