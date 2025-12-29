Песков: Путин и Трамп проведут еще один телефонный разговор в ближайшее время
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время проведут ещё один телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, во время предыдущего разговора Путин и Трамп не обсуждали идею рождественского перемирия. Также сейчас не идёт речи о телефонном контакте между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Кремль намерен дать оценку переговорам Трампа и Зеленского только после того, как получит соответствующую информацию от американской стороны.
Песков отметил, что Москва в целом согласна с оценкой Дональда Трампа о том, что перспективы мирного урегулирования стали ближе. При этом в Кремле подчеркнули, что для прекращения боевых действий, по мнению российской стороны, необходимо, в частности, вывод украинских войск за пределы Донбасса.
