В России заявили о приближении мира на Украине
Политолог Блохин: переговоры по Украине продвинулись дальше обычного
Политолог Константин Блохин оценил переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и России. Эксперт отметил, что стороны украинского конфликта продвинулись в мирном процессе дальше, чем обычно.
В беседе с «Газетой.Ru» Блохин связал это с тем, что Киев, по его мнению, начал принимать новые геополитические реалии. Политолог пояснил, что при предыдущей администрации США идея переговоров с Россией означала для Киева и его союзников поражение. Сейчас, как считает эксперт, ситуация изменилась.
«Со скрипом, медленно, как бы маленькими такими шажочками (Киев — прим. ред.) принимает текущую геополитическую реальность», — подчеркнул аналитик.Однако Блохин отметил, что итоги контактов не дают чёткого ответа, сможет ли потенциальное соглашение обеспечить прочный мир. Эксперт добавил, что долгосрочную работу такого договора могут осложнить будущие политические изменения, например, смена администрации в США.