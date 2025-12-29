В России заявили о приближении мира на Украине

29 декабря 2025, 11:31

Политолог Блохин: переговоры по Украине продвинулись дальше обычного

Фото: Istock/sb2010

Политолог Константин Блохин оценил переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и России. Эксперт отметил, что стороны украинского конфликта продвинулись в мирном процессе дальше, чем обычно.





В беседе с «Газетой.Ru» Блохин связал это с тем, что Киев, по его мнению, начал принимать новые геополитические реалии. Политолог пояснил, что при предыдущей администрации США идея переговоров с Россией означала для Киева и его союзников поражение. Сейчас, как считает эксперт, ситуация изменилась.

«Со скрипом, медленно, как бы маленькими такими шажочками (Киев — прим. ред.) принимает текущую геополитическую реальность», — подчеркнул аналитик.