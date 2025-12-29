В Госдуме оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским

29 декабря 2025, 10:54

Чепа: переговоры по Украине строятся на договоренностях Москвы и Вашингтона

Фото: Istock/Diy13

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал сообщения американских СМИ о возможном телефонном разговоре президента России Владимира Путина с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.





В беседе с «Газетой.Ru» Чепа отметил, что такой диалог не сможет заложить основу для мира.

«Может быть, и будет, наверное, не хуже от того, что такой разговор состоится, но это не основополагающий, мне кажется, разговор. Большее значение надо придать следующему разговору Трампа и Владимира Владимировича», — подчеркнул он.