В Совфеде спрогнозировали решающий период в украинском кризисе

29 декабря 2025, 09:44

Сенатор Косачев заявил, что 2026 год может стать решающим в украинском кризисе

Фото: iStock/Diy1

Следующий год может стать решающим в вопросе украинского кризиса. Об этом написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.