В Совфеде спрогнозировали решающий период в украинском кризисе
Следующий год может стать решающим в вопросе украинского кризиса. Об этом написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, передает ТАСС.
По его мнению, позиция и действия Киева не играют ключевой роли в преодолении кризиса. В этом контексте, как считает сенатор, 2026 год станет определяющим. Он выразил надежду, что если «партия мира» — с Россией, ее союзниками и партнерами, конструктивными силами в США и в Европе — сможет нейтрализовать деструктивную позицию влиятельной «партии войны», то достижение взаимоприемлемых решений может произойти быстро и легко.
Кроме того, зампред Совета Федерации указал на негативные факторы, которые, по его заверению, могут замедлить выход из кризиса. К ним политик отнес сохранение у власти в ЕС представителей «ястребиного» крыла, усиление военной риторики, а также результаты промежуточных выборов в США в 2026 году.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
