Песков: Путин и Уиткофф могут встретиться уже на этой неделе

04 августа 2025, 12:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом может пройти уже на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Таким образом Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Уиткофф посетит Россию 6–7 августа. В связи с этим в Кремле не исключили возможности встречи спецпосланника с Путиным.





«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — сказал пресс-секретарь журналистам.