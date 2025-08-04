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Песков: Путин и Уиткофф могут встретиться уже на этой неделе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом может пройти уже на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Таким образом Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Уиткофф посетит Россию 6–7 августа. В связи с этим в Кремле не исключили возможности встречи спецпосланника с Путиным.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи», — сказал пресс-секретарь журналистам.
Иван Мусатов

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