Сенатор Джабаров: санкции научили Россию работать в экстремальных условиях

04 августа 2025, 11:49

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Санкции против России научили страну работать в экстремальных условиях. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





Таким образом сенатор прокомментировал новости о намерении президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ. При этом Джабаров отметил, что они все равно доставляют неудобства стране.





«Мы приспособились. То, на что уповает Трамп, не сработает. Он работает на вторичные санкции для Индии, Китая, для потребителей российских энергоносителей. Уже и Бразилия, и Индия, и Китай официально заявили, что не пойдут на поводу американцев в ущерб своим интересам», — отметил сенатор в беседе с RT.