Трамп раскрыл, как Россия может избежать санкций
Трамп: Россия может избежать санкций, заключив мирное соглашение по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать новых санкций, заключив мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в социальной сети Х.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп пояснил, что санкции не будут введены при достижении договоренностей между Москвой и Киевом, которые остановят смерти людей.
«Да, заключить соглашение, при котором перестанут гибнуть люди», — заявил американским лидер.Ранее он неоднократно заявлял о готовности ввести новые санкции, если конфликт не будет урегулирован в установленный им срок. Президент России Владимир Путин дал развернутый ответ, почему такие меры неэффективны, и предложил альтернативный путь.