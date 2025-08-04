Трамп раскрыл, как Россия может избежать санкций

04 августа 2025, 12:13

Трамп: Россия может избежать санкций, заключив мирное соглашение по Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать новых санкций, заключив мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в социальной сети Х.





Отвечая на вопрос журналистов, Трамп пояснил, что санкции не будут введены при достижении договоренностей между Москвой и Киевом, которые остановят смерти людей.

«Да, заключить соглашение, при котором перестанут гибнуть люди», — заявил американским лидер.