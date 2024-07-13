Песков: Путин на должном уровне защищен от угроз Киева

Фото: сайт Кремля
Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин на должном уровне от них защищен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Life», комментируя слова главы украинского ГУР Кирилла Буданова* о нескольких попытках покушения на Путина.
«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – заявил Песков.Ранее сообщалось, что Буданов* заявил о нескольких попытках покушения на президента РФ Владимира Путина, но все они обернулись провалом.
В этом же интервью он признал, что ситуация для украинских военных до конца года останется сложной, в том числе из-за развивающегося наступления российских войск с севера. При этом он дал понять, что не намерен развернуто отвечать на вопрос о продвижении частей Вооруженных сил России и связанных с этим трудностями, чтобы, по его словам, «не сеять панику».
Читайте также:
Глава ГУР Буданов* рассказал о неудавшихся покушениях на Путина
На сайте Кремля обновили официальную биографию Владимира Путина
Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте
*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Данил Пономарев