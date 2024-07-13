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Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные проблемы на фронте, и они имеют тенденцию к обострению. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
В беседе с изданием NV он признал, что ситуация для украинских военных до конца года останется сложной, в том числе из-за развивающегося наступления российских войск с севера. При этом он дал понять, что не намерен развёрнуто отвечать на вопрос о продвижении частей Вооружённых сил России и связанных с эти трудностями, чтобы, по его словам, «не сеять панику».
Подводя итог положению украинских войск в зоне боевых действий, Буданов* напомнил, что он уже говорил представителям СМИ и готов повторить: хороших новостей в этом году ждать не приходится.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Александр Бойцов