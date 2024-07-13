Глава ГУР Буданов* с пессимизмом высказался о перспективах ВСУ на фронте

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные проблемы на фронте, и они имеют тенденцию к обострению. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.