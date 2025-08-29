В Минобороны доложили последние новости СВО
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в период с 23 по 29 августа российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам военно‑промышленного комплекса и военным авиационным базам Украины.
Удары выполнялись высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным ведомства, поражены склады оперативно‑тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжавшая горючим ВСУ. Также были поражены ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Ранее Минобороны сообщало, что за прошедшую неделю российская армия взяла под контроль шесть населённых пунктов в зоне проведения специальной военной операции.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти осуществляют шаги для урегулирования конфликта.
Читайте также: