В Минобороны доложили последние новости СВО

29 августа 2025, 13:06

МО РФ: ВС России за неделю нанесли 7 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в период с 23 по 29 августа российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам военно‑промышленного комплекса и военным авиационным базам Украины.