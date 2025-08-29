Трамп отменил выделение средств на рекламу картин художниц одной страны
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить помощь другим странам и финансирование миротворческих операций, в том числе расходы на продвижение картин украинских художниц. Об этом со ссылкой на источник сообщает New York Post.
По данным издания, Трамп планирует воспользоваться так называемой «карманной аннуляцией» — редким юридическим механизмом, который не применялся последние 48 лет, чтобы отозвать конгрессовские ассигнования на сумму около $5 млрд.
В числе статей расходов, которые предполагается аннулировать, указаны $24,6 млн на борьбу с изменением климата в Гондурасе, $3,9 млн на поддержку демократии среди ЛГБТ‑сообщества* на Западных Балканах и другие пункты. Также в публикации упоминается $1,5 млн, выделенные на рекламу картин украинских женщин; какие именно работы имеются в виду, не уточняется.
Ранее в июле сообщалось, что администрация Трампа распорядилась уничтожить почти 500 тонн печенья, предназначавшегося детям в Пакистане и Афганистане. По сведениям NYP, при администрации Джо Байдена Агентство по международному развитию (USAID) потратило около $800 тыс. на это печенье, которое хранилось на складе в Дубае, прежде чем Трамп распорядился о его сжигании.
*Движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским, террористическим и запрещено
Читайте также: