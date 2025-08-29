Трамп отменил выделение средств на рекламу картин художниц одной страны

29 августа 2025, 12:45

NYP: Трамп не выделит $1,5 млн на рекламу картин украинских художниц

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить помощь другим странам и финансирование миротворческих операций, в том числе расходы на продвижение картин украинских художниц. Об этом со ссылкой на источник сообщает New York Post.