В США уволили журналистку, задававшую Байдену заготовленные Белым домом вопросы

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Американская радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс, которая на этой неделе взяла интервью у президента США Джо Байдена по заготовленным Белым домом вопросам, сообщила пресс-служба радиостанции.
Как сообщает агентство, подобный инцидент противоречит политике канала и независимости СМИ. Там также подчеркнули, что Лоуфул-Сандерс самостоятельно договорилась об интервью и канал не имеет к этому отношения.
Ранее стало известно, что Белый дом заранее прорабатывает перечень вопросов, которые можно задавать нынешнему президенту США, при этом убирает неудобные для обсуждения темы.
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