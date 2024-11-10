Песков: Путин «поставил» на Харрис из-за её предсказуемости

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)
«Ставка» президента России Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с тем, что она весьма предсказуема, поделился пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в интервью с ВГТРК.
«В плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того, как покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. Менее предсказуемо то, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании», — отмечает Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что тем временем Российская Федерация сосредоточится на своих делах.
В сентябре президент Российской Федерации иронично подчеркнул, что Москва поддержит кандидатуру вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис.
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Ольга Енгалычева