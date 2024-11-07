«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
На выборах президента США лидерскую позицию занял Дональд Трамп. Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис была настолько поражена таким результатом, что отказалась выступать перед сторонниками. О том, как на триумф республиканца отреагировал действующий президент Джо Байден и почему Мария Захарова высмеяла Камалу Харрис расскажет «Радио 1».
Байден поздравил Трампа с победой на выборах
Действующий президент США Джо Байден связался с Трампом, поздравив республиканца с успехом на выборах. Он пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения процесса передачи власти. Поздравления Трампу направил и бывший президент США Джордж Буш-младший.
«Я приветствую Трампа как 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи»», — заявил Джордж Буш-младший.
Он также выразил слова благодарности Байдену и Харрис за их службу стране.
Байден объяснил проигрыш Харрис
Президент США Джо Байден также прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на выборах. Он объяснил ее неудачу тем, что ей пришлось вести предвыборную кампанию в сложных условиях и «возглавить историческую инициативу». Байден отметил, что Харрис продолжит свою работу и станет примером для будущих поколений.
Тем временем, сторонники Демократической партии обвинили Байдена в неудаче Камалы. Они указывают на то, что партия скрывала информацию о состоянии здоровья президента до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После этих дебатов Байден снял свою кандидатуру, и Харрис приняла на себя ответственность всего за три месяца до выборов.
Кроме того, в поражении Харрис многие усмотрели влияние так называемого «проклятия рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз поделился фотографиями встреч Зеленского с политиками, которые впоследствии были исключены из политической жизни, среди которых оказались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов)
Реакция Харрис на победу Трампа
Харрис отказалась выступать перед своими сторонниками в Университете Говарда после новостей о своем поражении. Несмотря на это, сотни людей выстроились в очередь у здания университета, чтобы услышать речь вице-президента. Среди собравшихся было много молодых чернокожих американцев, некоторые из которых пришли в футболках с поддержкой Харрис.
Позже вице-президент подтвердила, что признает свое поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Она поблагодарила своих сторонников за поддержку несмотря на то, что результаты выборов оказались не такими, как она надеялась.
Харрис прощальную речь читала с экрана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах президента США.
Захарова отметила, что вице-президент даже свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера, и приложила несколько фотографий в подтверждение своих слов.
В своей десятиминутной речи, произнесенной в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа, и пообещала мирную передачу власти. Она призвала сторонников не опускать руки и активно действовать. Харрис призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью, добавив, что многие говорят о наступлении «темных времен» в США, но выразила надежду на то, что они ошибаются.
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