В Госдуме ответили, повлияет ли победа Трампа на ход СВО

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США не изменит целей спецоперации на Украине, заявил в беседе с РИА Крым депутат ГД от региона Леонид Ивлев.
«Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме — прим. ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются», — прокомментировал парламентарий.Ивлев добавил, что текущий хозяин Белого дома Джо Байден продолжит оружейные поставки Украине, поскольку Трамп до своей январской инаугурации не имеет власти.
Дональд Трамп стал президентом США по результатам выборов 5 ноября. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекращение конфликта на Украине.
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Никита Кротов