МИД России высмеял выступление Харрис после проигрыша на выборах

Камала Харрис (Фото: официальный сайт Белого дома)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах, написав об этом в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что Харрис произнесла прощальную речь, читая с экрана телесуфлера.
В своем обращении к сторонникам, состоявшемся в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу Дональда Трампа и заверила, что передача власти пройдет мирно.
Харрис добавила, что признает поражение в выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».
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В своем обращении к сторонникам, состоявшемся в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу Дональда Трампа и заверила, что передача власти пройдет мирно.
«Мы обязаны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой», — уточнила Харрис.Она также поблагодарила сторонников за поддержку и заявила, что гордится своей президентской кампанией, несмотря на нежелательный исход выборов.
Харрис добавила, что признает поражение в выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки».
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Мария Моисеева