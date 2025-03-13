Песков: Путин счёл необходимым провести совещание в Курской области в камуфляжной форме

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что финские войска, оккупировавшие советскую Карелию в годы Великой Отечественной войны, проводили расистскую политику и систематически уничтожали славянское население. Об этом он сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».