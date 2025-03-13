Песков: Путин счёл необходимым провести совещание в Курской области в камуфляжной форме

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Курскую область предпочёл надеть армейскую форму с камуфляжем. По словам пресс-секретаря российского лидера, верховный главнокомандующий посчитал необходимым использовать именно такую одежду.
В среду, 13 марта, глава государства провёл совещание в одном из пунктов управления курской группировкой Вооружённых сил РФ. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска в ходе наступательной операции освободили более 1 100 тысячи квадратных километров в приграничных районах Курской области, то есть более 86% территории, ранее захваченной противником.
Многие обратили внимание, что Путин в время визита в регион был одет в камуфлированную военную форму. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на расспросы журналистов ответил, что таково было решение верховного главнокомандующего. Отвечая на следующий вопрос по поводу погонов и знаков различия, он не исключил, что и их можно будет увидеть на президенте.
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Многие обратили внимание, что Путин в время визита в регион был одет в камуфлированную военную форму. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на расспросы журналистов ответил, что таково было решение верховного главнокомандующего. Отвечая на следующий вопрос по поводу погонов и знаков различия, он не исключил, что и их можно будет увидеть на президенте.
«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.
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Александр Бойцов