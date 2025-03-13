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Песков: Путин счёл необходимым провести совещание в Курской области в камуфляжной форме

Песков: Путин решил провести совещание в Курской области в форме с камуфляжем
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Курскую область предпочёл надеть армейскую форму с камуфляжем. По словам пресс-секретаря российского лидера, верховный главнокомандующий посчитал необходимым использовать именно такую одежду.
В среду, 13 марта, глава государства провёл совещание в одном из пунктов управления курской группировкой Вооружённых сил РФ. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту, что российские войска в ходе наступательной операции освободили более 1 100 тысячи квадратных километров в приграничных районах Курской области, то есть более 86% территории, ранее захваченной противником.

Многие обратили внимание, что Путин в время визита в регион был одет в камуфлированную военную форму. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на расспросы журналистов ответил, что таково было решение верховного главнокомандующего. Отвечая на следующий вопрос по поводу погонов и знаков различия, он не исключил, что и их можно будет увидеть на президенте.

«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал представитель Кремля.

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#дмитрий песков
#операции
#путин
#рф
FT: Для Зеленского наступил «заключительный акт» пребывания у власти
13 марта 2025, 11:31

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Правление просроченного украинского президента Владимира Зеленского подходит к концу. В настоящее время для него наступил последний акт нахождения у власти.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного чиновника киевской администрации.

«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского. И в горячей фазе войны», —сказал собеседник газеты.

В публикации отмечается, что политические оппоненты киевского лидера, поддержавшие его после перепалки с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, уже готовятся к выборам и налаживают новые блоки и союзы. В частности, по информации издания, некоторые члены оппозиции уже стали устанавливать контакты с представителями администрации Белого дома.

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#зеленский
#трамп
#оппозиция
#украина
#власть
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ФСИН России подводит итоги 2024 года: приоритеты и задачи на 2025 год
В ФСИН подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год
13 марта 2025, 09:27

Фото: пресс-служба ФСИН РФ

Директор ФСИН России генерал Аркадий Гостев провел расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы ведомства за 2024 год и определили задачи на 2025 год.
Министр юстиции Константин Чуйченко отметил позитивные тенденции в деятельности ФСИН и выделил приоритетные направления на текущий год, включая модернизацию инфраструктуры, развитие исправительных центров, постпенитенциарной пробации и цифровую трансформацию.

«ФСИН России неоднократно доказывала свою готовность мобилизоваться для решения важнейших государственных задач. Это особенно проявилось в условиях специальной военной операции – службой были предприняты беспрецедентные усилия, направленные на значительное укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществление обеспечительных мер реализации правосудия и повышения обороноспособности страны», — сказал Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Генерал Аркадий Гостев отметил, что в 2024 году служба успешно выполнила свои задачи, обеспечив стабильную работу уголовно-исполнительной системы.

ФСИН России продолжает активно поддерживать Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, передав войскам средства защиты, обмундирование, беспилотники и другую технику на сумму 453 млн рублей. Также изготовлено вещевого имущества и металлоизделий на более чем 7,45 млрд рублей, что позволило привлечь 16,2 тыс. осужденных к труду. В сотрудничестве с Государственным фондом «Защитники Отечества» принято на службу 125 ветеранов, а 61 человек зачислен на обучение в ведомственные ВУЗы.

Фото: пресс-служба ФСИН РФ

В отчетном периоде удалось снизить количество следственных изоляторов с превышением лимита заполненности на 59%, однако переполнение сохраняется в трех регионах: Республике Крым, Московской и Смоленской областях.

Санитарная площадь в учреждениях увеличилась до 5,5 квадратных метров. 82% следственных изоляторов и почти 78% исправительных учреждений соответствуют законодательству РФ. В Казани завершается строительство нового следственного изолятора на 1000 мест, который станет первым перенесенным за пределы города.

Помимо этого, в Калужской области разрабатывается проект учреждения объединенного типа, который улучшит условия содержания подозреваемых и осужденных, а также оптимизирует коммунально-бытовые расходы. Проектная документация уже проходит государственную экспертизу.

В исправительных колониях и следственных изоляторах совершенствуется техническое оснащение и создаются условия для свободы вероисповедания. Обеспечены возможности для голосования, что привело к участию почти 117 тыс. человек в выборах Президента РФ. Психологическая помощь и ведомственная программа по профилактике зависимостей положительно влияют на осужденных. Более 7,7 тыс. осужденных получили общее образование, а 55 – высшее. В текущем году к обучению приступили более 31,3 тыс. осужденных.

Фото: пресс-служба ФСИН РФ

В финальной части своего выступления генерал внутренней службы Аркадий Гостев поздравил сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником, пожелав здоровья и успехов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила с докладом о соблюдении прав лиц в местах лишения свободы, отметив конструктивное сотрудничество с ФСИН и улучшение условий в уголовно-исполнительной системе. На заседании коллегии ФСИН России были вручены ведомственные награды сотрудникам, достигшим высоких результатов в службе.

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#фсин
#рф
#служба
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Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев
Патрушев: финские войска, оккупировав Карелию, уничтожали прежде всего славян
13 марта 2025, 08:06

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что финские войска, оккупировавшие советскую Карелию в годы Великой Отечественной войны, проводили расистскую политику и систематически уничтожали славянское население. Об этом он сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».
Патрушев отметил, что в период с осени 1941 года по июнь 1944 года Финляндия, союзница нацистской Германии, оккупировала две трети экономически развитой части Карелии, превратив ее в «один большой концентрационный лагерь». Он подчеркнул, что финские захватчики преследовали корыстные цели, стремясь создать «Великую Финляндию», что привело к разрушению городов, деревень и предприятий.

По словам Патрушева, существует обширная историко-юридическая база, подтверждающая преступления финских войск. Общий ущерб от оккупации для экономики и инфраструктуры Карелии составил 20 триллионов рублей по современному курсу.

В период финской оккупации на территории Карелии функционировали 14 крупных концентрационных лагерей и более 70 трудовых лагерей. К концу 1941 года их численность превышала 20 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, пожилые люди и дети. В апреле 1942 года количество узников возросло почти до 24 тысяч. В дальнейшем общее число заключенных варьировалось от 15 до 18 тысяч.

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#операции
#путин
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Трамп высмеял своего вице-президента Джей Ди Вэнса за носки
13 марта 2025, 06:43

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский лидер Дональд Трамп высмеял своего вице-президента Джей ди Вэнса за яркие носки с изображением клевера. Замечание глава США сделал в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — выразил свое мнение Трамп о внешнем виде Вэнса.

Стоит отметить, что клевер является символом Ирландии. На встрече с премьер-министром Мартином Трамп обсудил тарифную политику и финансирование конфликта на Украине.

Это уже не первый раз, когда американский лидер высмеивает чей-то внешний вид. Во время встречи с Владимиром Зеленским 28 февраля Трамп иронично оценил спортивный костюм главы киевского режима.

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#сша
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Песков: Кремль работает над более продуманными вариантами документа по Украине
13 марта 2025, 03:09

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва работает над более продуманными вариантами документа по Украине. Об этом Песков рассказал The Washington Post.
«Мы работаем над более продуманными вариантами», — заявил Песков газете.

Свой комментарий пресс-секретарь дал на фоне сообщений о данных европейской разведки, которой якобы стали известны потенциальные требованиях РФ на переговорах по украинскому вопросу. В них указываются «демонтаж киевского режима», признание суверенитета России над новыми регионами и демилитаризация территорий вблизи Крыма, что затрагивает Одесскую область.

Песков назвал данные требования крайне противоречивыми. К тому же пресс-секретарь отметил, что не был осведомлен о таких рекомендациях.

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#песков
#рф
#украина
#европа
#киев
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