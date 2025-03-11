В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, россияне всегда должны быть готовы отстаивать свои интересы.
Даже в случае остановки западных поставок у Киева останется еще очень много оружия, заключил он.
Напомним, США приостановили военную помощь Украине во вторник, 4 марта, в 4:30 по московскому времени.
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«Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — подчеркнул Песков.
Даже в случае остановки западных поставок у Киева останется еще очень много оружия, заключил он.
Напомним, США приостановили военную помощь Украине во вторник, 4 марта, в 4:30 по московскому времени.
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Екатерина Коршунова