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В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

Песков: Многие спешат надевать розовые очки из-за отказа США от поддержки Киева
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Сейчас многие спешат надевать розовые очки по поводу отказа США от военной поддержки Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на конференции в Высшей школе экономики.
По словам пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина, россияне всегда должны быть готовы отстаивать свои интересы.

«Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — подчеркнул Песков.

Даже в случае остановки западных поставок у Киева останется еще очень много оружия, заключил он.

Напомним, США приостановили военную помощь Украине во вторник, 4 марта, в 4:30 по московскому времени.

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Небензя заявил, что ВСУ бегут из Курской области как «ошпаренные»
Небензя: ВСУ как ошпаренные с огромными потерями бегут из Курской области
11 марта 2025, 19:25

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ бегут с оккупированных территорий Курской области «как ошпаренные». Об этом он сообщил в рамках заседания СБ ООН.
По словам постпреда, в ходе попыток покинуть российский регион ВСУ несут огромные потери. Площадь освобожденной территории «измеряется десятками квадратных километров», добавил Небензя.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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#курская область
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Франция выступила против демилитаризации Украины
Глава МО Франции Лекорню: Париж не примет демилитаризацию Украины в любой форме
11 марта 2025, 19:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция не примет демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта с РФ. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, трансляция выступления велась на странице Минобороны страны в соцсети X.
По мнению министра, первой гарантией безопасности остается украинская армия. Хорошо вооруженные солдаты станут важной частью будущей архитектуры безопасности континента, добавил он.

Лекорню также призвал «тщательно планировать» любое возможное прекращение огня на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Рано говорить о победе»: Сообщения о полном освобождении Суджи преждевременны
«Архангел спецназа»: Сообщения о полном освобождении Суджи преждевременны
11 марта 2025, 19:07

Фото: iStock/Evgeny555

На сегодняшний день говорить об установлении контроля над Суджей в Курской области преждевременно. Об этом пишет автор Telegram-канала «Архангел спецназа».
11 марта военный эксперт Юрий Подоляка сообщил об освобождении Суджи в административных границах, при этом отметил, что боевики еще остаются в пригороде населенного пункта.

Подоляка отметил, что украинские боевики почти перестали оказывать сопротивление и бегут в Сумскую область.

Однако автор Telegram-канала «Архангел спецназа» пояснил, что Суджа является городом с промзоной и частным сектором, где может засесть противник, и выгнать его оттуда будет крайне тяжело.

«И даже после того, как город будет освобождён, предстоит ещё несколько дней зачистки многоэтажек, подвалов, промзоны и различных складов и муниципальных объектов. Это непростая и не быстрая задача», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для противника Суджа является важным населенным пунктом в рамках обеспечения контроля за Сумской областью. Так, потеря Суджи повлечет за собой появление перспективы для ВС РФ на выход к Сумам.

«Поэтому рано говорить о победе, пока ещё идут интенсивные бои», — заключил автор канала.

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#эксперт
#город
#telegram
#вс рф
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто
11 марта 2025, 19:02

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сказано в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.
Перед этим депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет говорил о том, что новую атаку на мост воспримут в качестве вызова.

«…Агрессия на так раздражающую их (ВСУ — прим. ред.) современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США», — комментировал депутат журналистам РИА Новости.
Ранее стали известны подробности американо-украинских переговоров.

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#мир
#россия
#крым
#крымский мост
#новости
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Опубликованы кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ вышли в тыл ВСУ
RT показал кадры из трубопровода, по которому бойцы ВС РФ вышли в тыл ВСУ
11 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Кадры из трубопровода, по которому российские штурмовики в тыл украинской группировке ВСУ в Суджанском районе Курской области показал RT.
Военкор RT Влад Андрица показал, как устроена вентиляция в трубе, а также продемонстрировал специальную «тачанку», облегчающую передвижение.

«Передвигаемся на этой «тачанке» задним ходом», — объяснил российский боец.

Напомним, 800 российских штурмовиков провели операцию «Поток» в Курской области, благодаря чему смогли выйти в тыл противника в Суджанском районе и освободить восемь сёл: Правда, Косица, Кубаткин, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька. Для этого они преодолели более 15 км по пустому газопроводу диаметром 1,4 метра. Готовились к этой операции более трех недель. Она прошла успешно.

Операцию провели военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

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