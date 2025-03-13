Песков подтвердил визит в Россию переговорщиков США по Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Американские переговорщики действительно летят в Москву, в четверг запланированы соответствующие контакты. Об этом в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, переговорщики летят, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», — сказал Песков журналистам.12 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что США отправили своих представителей в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, он получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине. Глава американского государства выразил надежду на согласие России в вопросе окончания военных действий.
В 12:44 по московскому времени самолёт спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Сегодня утром его борт вылетел из Катара.
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