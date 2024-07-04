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Песков раскрыл детали переговоров глав России и Китая по Украине

Песков: Путин и Си обсудили условия мира на Украине
04 июля 2024, 01:17
Фото: IStock/Zerbor

Фото: IStock/Zerbor

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности недавно проведенных переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Об этом сообщает URA.Ru
«Предметно обсудили двусторонние отношения. Все области и обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия. Намечены планы для дальнейшего взаимодействия», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Встреча глав государств состоялась в мае 2024 года. По итогам встречи было заключено соглашение, углубляющее взаимодействие между странами.



Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и КНР ввиду своих действенных внешнеполитических инструментов могут стабилизировать ситуацию на международной арене. Российско-китайское взаимовыгодное равноправное сотрудничество является залогом этого в будущем, заявил он.

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#китай
Американский журналист Карлсон анонсировал интервью с президентом Зеленским
04 июля 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Журналист США Такер Карлсон сообщил, что скоро может появиться его интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети Х.
По его словам, цель интервью состоит в том, чтобы предоставить американцам необходимую информацию о конфликте, который меняет положение их страны в мире.

«Мы надеемся, что скоро появится», — написал он.

Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».

В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Запись интервью была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров.

Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стратегическому ядерному договору между США и Россией исполнилось 50 лет
Коммерсантъ: договору с США об ограничении ядерного оружия исполнилось 50 лет
03 июля 2024, 23:34

Фото: IStock/Gerasimov174

В среду исполнилось 50 лет с момента подписания одного из важнейших договоров, заключенных СССР и США в ядерной сфере, сообщает Коммерсантъ.
Он был подписан в 1974 году во время визита американского президента Ричарда Никсона в Москву. Соглашение предполагает сторонам договора не производить подземные испытания ядерного оружия мощностью свыше 150 килотонн (кт). Кроме того, участники обещали ограничить подземные испытания этого вида оружия в принципе и «по максимуму».

Зимой прошлого года президент России Владимир Путин заявил о том, что он знает настоящие планы США об испытаниях ядерного оружия. Он дал соответствующее распоряжение Минобороны о подготовке возможных ядерных учений в ответ на действия США.

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Песков: президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной
03 июля 2024, 22:57

Фото: Сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Астане на полях саммита ШОС.

«Нет, не возможно», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в Казахстане на встрече двух лидеров тема Украины обсуждалась.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану 3 июля для участия в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит будет проходить до 4 июля. Ранее сообщалось, что вечером в среду состоится неофициальный обед для участников мероприятия.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В Астане стартовали переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе ШОС планируется подписать 24 совместных документа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#шос
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Хинштейн высказался об отмене концерта комика Александра Гудкова
Депутат Хинштейн: надеюсь шоу Александра Гудкова отменят и в других городах
03 июля 2024, 22:55

Фото: IStock/klyaksun

Комик Александр Гудков после двух лет оскорблений России вернулся на родину, планируя провести концерт. На фоне народного недовольства концерт юмориста отменили, об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.
«Рад сообщить, что, в связи с массовым общественным возмущением, шоу Гудкова в Тольятти отменили. Надеюсь, и в других регионах будет так же», — сообщил он.

Ранее организаторы концертов Гудкова заявили об отмене его выступлений в ряде городов из-за многочисленных жалоб по поводу спонсирования им ВСУ. Артист разъезжал по Европе с концертами, деньги от которых уходили на поддержку Украины. В своих высказываниях он неоднократно высмеивал россиян.

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Новак рассказал о готовности России продолжать поставки газа через Украину
Вице-премьер Александр Новак: поставки газа через Украину зависят от ее решения
03 июля 2024, 22:27

Фото: IStock/Denis Shevchuk

Россия готова продолжать поставки газа в Европу транзитом через Украину даже после того, как истечет соответствующий договор. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы готовы поставлять, вопрос же не в нас. Все зависит от желания и правил Украины», — подчеркнул он.

Ранее министр энергетики Украины заявил, что в 2024 году Украина не планирует продлевать контракт с «Газпромом» относительно транзита российского топлива.

Для разрешения этой ситуации европейские страны уже заявили о готовности заключить новые договоры с российской газодобывающей компанией. Одним из возможных вариантов считается увеличение транзита по Трансанатолийскому газопроводу через Азербайджан. Однако эксперты заявляют, что этот поток уже перегружен.

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Джо Байден не планирует отказываться участвовать в выборах
Белый дом: Байден не рассматривает отказ от участия в президентской гонке
03 июля 2024, 21:51

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Действующий президент США Джо Байден «абсолютно» не рассматривает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Политик сделала это заявление в ответ на призывы большинства американских граждан Байдену не участвовать в президентской гонке после провальных дебатов. С самого начала своей речи он говорил тихо, запинался и путался в словах. Согласно опросам после прений выступающих, Дональд Трамп завоевал бесспорное преимущество, в его поддержку проголосовало 67% выборщиков.

Ранее The New York Times сообщил о попытке Байдена восстановить репутацию перед губернаторами-демократами в грядущей пресс-конференции в ноябре.

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#сша
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#выборы
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Байден на встрече с губернаторами пытался убедить их в своей победе на выборах
NYT: Байден надеется убедить губернаторов в своей победе
03 июля 2024, 19:58

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Президент США Джо Байден проведет закрытую встречу с несколькими губернаторами-демократами и предпримет попытку убедить их в своей способности победить на выборах главы государства в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
«Президент пытается убедить своих сторонников в том, что он все еще может победить в ноябре, несмотря на провал дебатов на прошлой неделе», — говорится в публикации.
Ранее Белый дом прокомментировал «неубедительное» выступление Байдена на дебатах. Сообщалось, что президент США не принимал никаких препаратов в день выступления. При этом его речь звучала тихо и отрывисто, он часто запинался и путался в словах.
«Байден не будет проходить тест на когнитивные способности, поскольку его состояние здоровья этого не требует» , — заявила Карин Жан-Пьер, официальный представитель ведомства.
​Согласно проведенному опросу, ​Дональд Трамп лидировал в ​пяти из семи крупнейших штатах по предварительным ​голосованиям среди населения. Также Верховный Суд признал Трампа лицом, наделенным частичным иммунитетом от юридического преследования, ​что Байден назвал безусловно «опасным» прецедентом для США.

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#сша
#дом
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#байден
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Политолог Рар объяснил стремление Германии дружить с Польшей
03 июля 2024, 19:29

Фото: iStock/andriano_cz

Немецкий политолог Александр Рар высказал мнение о том, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается подружиться с Польшей, поскольку стремится в кратчайшие сроки найти партнёра на замену Франции и сохранить лидерские позиции в Европе.
«Германия судорожно пытается удержать лидерство в Евросоюзе. Шольцу нужно во что бы то ни стало подружиться с Польшей, чтобы вместе с Варшавой попытаться сохранить прежний либеральный курс Евросоюза. Но Польша — капризная невеста. Не исключено, что Шольц Польшу будет обласкивать деньгами», — заявил в беседе с NEWS.ru Рар.

Ранее стало известно о том, что канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции на парламентских выборах.

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#польша
#олаф политика
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Шольц отправляет Макрону сочувственные СМС после поражения на выборах его блока
Spiegel: Шольц отправляет утешительные СМС Макрону после поражения его коалиции
03 июля 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции на парламентских выборах. Об этом информирует Der Spiegel.
По словам Шольца, политики обсуждают удручающую ситуацию, которая происходит во Франции сегодня. Канцлер ФРГ отметил, что во Франции необходимо «не допустить создания правительства, которое будет возглавлять правая популистская партия».

Шольц ​выразил надежду на то, что в дальнейшем ​французы, которых он «так любит и ценит» ​одержали победу.

Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.

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#эммануэль макрон
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