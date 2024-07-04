Песков раскрыл детали переговоров глав России и Китая по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности недавно проведенных переговоров между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем. Об этом сообщает URA.Ru
«Предметно обсудили двусторонние отношения. Все области и обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия. Намечены планы для дальнейшего взаимодействия», — рассказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Встреча глав государств состоялась в мае 2024 года. По итогам встречи было заключено соглашение, углубляющее взаимодействие между странами.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и КНР ввиду своих действенных внешнеполитических инструментов могут стабилизировать ситуацию на международной арене. Российско-китайское взаимовыгодное равноправное сотрудничество является залогом этого в будущем, заявил он.
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