Путин: Россия и КНР могут стабилизировать ситуацию на мировой арене

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина является одним из главных стабилизирующих факторов в мире, сообщили в RT.
Россия и Китай не стремятся к созданию каких-либо блоков или союзов, направленных против кого-либо. Они сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды, как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
Ранее президент Путин заявил о планах России и Китая углублять сотрудничество в различных сферах, включая высокие технологии.
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«Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — заявил Владимир Путин.
Ранее президент Путин заявил о планах России и Китая углублять сотрудничество в различных сферах, включая высокие технологии.
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Мира Полтева