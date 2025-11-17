Сенатор Пушков предрек Обаме тюремный срок за госизмену
Экс-президент США Барак Обама может оказаться в тюрьме после доклада главы национальной разведки Тулси Габбард. Об этом в Телеграм-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам Габбард, собранные доказательства, свидетельствуют об организации госпереворота и нарушении законов США со стороны бывшего президента. Материалы будут представлены Минюсту для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Пушков подчеркнул, что заявление Габбард содержит конкретные факты фальсификаций и манипуляций со стороны Обамы, что создает реальные предпосылки для начала уголовного процесса.
«И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — констатировал Пушков.