Сенатор Пушков предрек Обаме тюремный срок за госизмену

17 ноября 2025, 03:52

Алексей Пушков (Фото: Telegram / @alexey_pushkov)

Экс-президент США Барак Обама может оказаться в тюрьме после доклада главы национальной разведки Тулси Габбард. Об этом в Телеграм-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.





По словам Габбард, собранные доказательства, свидетельствуют об организации госпереворота и нарушении законов США со стороны бывшего президента. Материалы будут представлены Минюсту для принятия решения о возбуждении уголовного дела.



Пушков подчеркнул, что заявление Габбард содержит конкретные факты фальсификаций и манипуляций со стороны Обамы, что создает реальные предпосылки для начала уголовного процесса.



«И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — констатировал Пушков.