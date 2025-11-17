Поссорившаяся с Трампом его сторонница извинилась за токсичные слова
Поссорившаяся с американским лидером Дональдом Трампом его сторонница, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин извинилась за свои заявления. Ее слова передает CNN.
Политик призналась, что сожалеет о своем участии в «токсичной политике», а также пообещала прекратить ее использовать. Это, как отмечает телеканал, станет кардинальным изменением ее политического бренда, для которого всегда были характерны уничижительные комментарии.
По словам конгрессвумен, она осознала, что поддерживала острую риторику, которая приводила к угрозам в адрес других людей, и это стало поводом для пересмотра своей позиции.
Ранее Трамп назвал Грин предателем страны, обвинив ее в попытках изобразить себя жертвой, когда она сама является причиной всех своих проблем.
Читайте также: