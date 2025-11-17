Поссорившаяся с Трампом его сторонница извинилась за токсичные слова

17 ноября 2025, 09:16

CNN: поссорившаяся с Трампом его сторонница Грин извинилась за токсичную риторику

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Поссорившаяся с американским лидером Дональдом Трампом его сторонница, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин извинилась за свои заявления. Ее слова передает CNN.