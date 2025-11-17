Достижения.рф

В США призвали Трампа принять одно предложение Путина

TAC: Трампу следует принять предложение Путина о ДСНВ
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президенту США Дональду Трампу стоит принять российское предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях.



По мнению авторов журнала The American Conservative (ТАС), без продления СНВ‑III или подписания нового соглашения США и Россия рискуют втянуться в дорогостоящую гонку вооружений, которая обернётся тратой сотен миллиардов на оружие, грозящее взаимным уничтожением.

Отказ Вашингтона, пишут обозреватели, станет ещё одной низкой точкой в двусторонних отношениях. Лучший сценарий — это бессмысленная растрата огромных средств на наращивание ядерных арсеналов, которые в конце концов не применят, худший — их реальное использование и последующая катастрофа, говорится в материале.

Автор призывает Трампа не поддаваться давлению неоконсерваторов в Вашингтоне и принять предложение Владимира Путина об ограничениях вооружений в интересах предотвращения опасной эскалации.

Никита Кротов

