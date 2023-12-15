Песков раскрыл, какого президента США хотел бы видеть Путин

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Президент России Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
Он отметил, что Путин готов вести диалог с тем, кто осознаёт необходимость осторожности с Россией.
Песков пояснил, что российский президент предпочтёт работать с любым, кто осознает, что с Россией нужно быть более осторожными. Также немаловажно учитывать всё озабоченности страны.
Ранее, подводя итоги года, Путин отметил, что в настоящее время нет условий для выстраивания отношений с США.
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Песков пояснил, что российский президент предпочтёт работать с любым, кто осознает, что с Россией нужно быть более осторожными. Также немаловажно учитывать всё озабоченности страны.
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Анастасия Чинкова