Спецслужбы США ищут пропавшую при Трампе папку с разведданными о России

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Спецслужбы США разыскивают папку с разведывательными данными о России, которая пропала три года назад во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в этом досье хранилась информация о России, собранная США и рядом других стран НАТО. Она включала в себя информацию о якобы попытке российского президента Владимира Путина помочь Трампу выиграть выборы в 2016 году. Россия, в свою очередь, отрицала своё вмешательство в политику США. Позднее сами американские политики опровергли эти данные.
Телеканал подчёркивает, что пропавшая папка имеет высокую ценность. Ознакомиться с её материалами могли только те представители власти, которые имели высший доступ секретности в штаб-квартире ЦРУ.
Последний раз папку видели в Белом доме, куда она была доставлена по требованию Трампа. В последний день пребывания на посту главы государства он рассекретил почти все досье. С него были сняты копии, которые предоставили республиканцам в конгрессе и журналистам правых взглядов.
Несмотря на решение экс-президента, Минюст США не обнародовал всех документов. А сам оригинал папки так и не был найден.
В отношении Трампа было выдвинуто 40 обвинений за неправомерное использование секретной документации, в частности, за разглашение гостайны и сокрытии документов по истечении президентского срока.
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Телеканал подчёркивает, что пропавшая папка имеет высокую ценность. Ознакомиться с её материалами могли только те представители власти, которые имели высший доступ секретности в штаб-квартире ЦРУ.
Несмотря на решение экс-президента, Минюст США не обнародовал всех документов. А сам оригинал папки так и не был найден.
В отношении Трампа было выдвинуто 40 обвинений за неправомерное использование секретной документации, в частности, за разглашение гостайны и сокрытии документов по истечении президентского срока.
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Анастасия Чинкова