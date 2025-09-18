Жены лидеров США и Британии вышли в свет в цветах украинского флага
Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп посетили государственный банкет в Лондоне в нарядах синего и желтого цветов, совпадающих с палитрой флага Украины.
Об этом сообщает Sky News. Во время банкета король Карл III выступил с речью о поддержке Украины, проведя исторические параллели с борьбой против тирании в двух мировых войнах.
Наряды Камиллы и Мелании Трамп привлекли внимание международных СМИ, однако неизвестно, была ли их цветовая координация заранее согласованной.
«Великобритания и ее союзники поддерживают Киев, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», — заявил монарх.
Банкет завершил первый день визита Трампа, в ходе которого стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и ядерной энергетики на сумму свыше $10 млрд.