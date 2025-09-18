Жены лидеров США и Британии вышли в свет в цветах украинского флага

18 сентября 2025, 03:45

Камилла, Карл III, Дональд Трамп, Мелания Трамп (Фото: Telegram @t.me/lookatme1313)

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп посетили государственный банкет в Лондоне в нарядах синего и желтого цветов, совпадающих с палитрой флага Украины.





Об этом сообщает Sky News. Во время банкета король Карл III выступил с речью о поддержке Украины, проведя исторические параллели с борьбой против тирании в двух мировых войнах.



«Великобритания и ее союзники поддерживают Киев, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», — заявил монарх.