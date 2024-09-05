Песков раскрыл, когда закончилась законная власть на Украине

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Законность власти на Украине прервалась в 2014 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что переломным моментом стал госпереворот, после которого законность власти в стране была прервана.
Также Песков в интервью «Известиям» подчеркнул, что де-юре режим президента Украины Владимира Зеленского нелегитимен, однако де-факто продолжает действовать.
Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая этого года. Проведение новых выборов было отменено из-за введённого в стране военного положения и действующей всеобщей мобилизации. По слова Зеленского, проведение голосования в такое время «несвоевременно».
Путин же ранее отмечал, что единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.
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Также Песков в интервью «Известиям» подчеркнул, что де-юре режим президента Украины Владимира Зеленского нелегитимен, однако де-факто продолжает действовать.
Напомним, что срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая этого года. Проведение новых выборов было отменено из-за введённого в стране военного положения и действующей всеобщей мобилизации. По слова Зеленского, проведение голосования в такое время «несвоевременно».
Путин же ранее отмечал, что единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.
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Анастасия Чинкова