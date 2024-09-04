Режим украинского политика Владимира Зеленского подходит к своему логическому завершению, написал предприниматель и экс-собственник крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсетях. Так коммерсант отреагировал на уход с поста главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», — сказано в посте.Дотком уточнил, что Кулеба заявил о своей отставке через несколько дней после обвинений в сторону Запада в поражении боевиков ВСУ на фронте. Кулеба говорил, что киевский режим терпит неудачи, потому что союзники колеблются.
Владимир Зеленский и сам периодически торопит Запад с разрешением бить вглубь российских территорий западными вооружениями, но все тщетно.
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