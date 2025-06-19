Песков раскрыл, может ли Путин повлиять на конфликт между Ираном и Израилем

19 июня 2025, 22:29

Песков: Путин обладает потенциалом для посредничества между Ираном и Израилем

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У российского лидера Владимира Путина налаженные отношения с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ, ввиду этого он располагает потенциалом для оказания посреднических услуг между сторонами конфликта. Об этом RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.







«Имея такие равноудалённые отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта», — пояснил Песков.

«Вашингтон может оказывать военную помощь, увеличивать воинский контингент на территории Израиля. Но в войну армия США не вступит. Наземную операцию проводить не будут. США вообще очень не любят проводить наземные операции, так как такие процессы сопряжены с большими потерями», — пояснил Михайлов.