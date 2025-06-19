Песков раскрыл последствия возможного удара США по Ирану
Песков: возможный удар США по Ирану осложнит положение дел в регионе
Планы США о возможности нанесения ударов по объектам в Иране приведут к еще большей эскалации. Об этом RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведёт к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и ещё больше осложнит положение дел в регионе», — сказал Песков.
В свою очередь политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт РСМД Кирилл Семенов в беседе с «Известиями» заявил, что возможный отказ США от проведения авиаудара по Ирану усложнит положение Израиля.
«Если США откажутся, Израиль попадет в сложную ситуацию, потому что тогда получается, что его операция окажется не достигшей никакой цели», — пояснил политолог.
Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел всеми силами вовлечь США в этот конфликт.
Семенов также исключил вероятность ядерного конфликта даже в случае авиаудара США по Ирану, так как у последнего его просто нет.