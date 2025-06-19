Песков раскрыл последствия возможного удара США по Ирану

19 июня 2025, 21:52

Песков: возможный удар США по Ирану осложнит положение дел в регионе

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Планы США о возможности нанесения ударов по объектам в Иране приведут к еще большей эскалации. Об этом RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.







«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг, Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведёт к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и ещё больше осложнит положение дел в регионе», — сказал Песков.

«Если США откажутся, Израиль попадет в сложную ситуацию, потому что тогда получается, что его операция окажется не достигшей никакой цели», — пояснил политолог.