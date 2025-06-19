В конфликте на Ближнем востоке раскрыт «помощник» Ирана

19 июня 2025, 14:54

Стало известно, кто оказывает помощь Ирану в конфликте с Израилем

Фото: Istock/Tomas Ragina

После начавшегося раздора между Ираном и Израилем стало известно о поставках военной помощи Тегерану со стороны Китая. Об этом в беседе с «NEWS.ru» рассказал политолог Каринэ Геворгян.





По словам Каринэ, помощь столице Ирана идёт по земле и воздуху.

«Помощь от КНР начала поступать менее чем через 20 часов после начала конфликта. И по железным дорогам — там две ветки — и военно-транспортными самолётами. Это говорит о том, что Иран обратился за помощью к Китаю, и у китайцев все было наготове», — поделилась она в разговоре с «NEWS.ru».