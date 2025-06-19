В конфликте на Ближнем востоке раскрыт «помощник» Ирана
Стало известно, кто оказывает помощь Ирану в конфликте с Израилем
После начавшегося раздора между Ираном и Израилем стало известно о поставках военной помощи Тегерану со стороны Китая. Об этом в беседе с «NEWS.ru» рассказал политолог Каринэ Геворгян.
По словам Каринэ, помощь столице Ирана идёт по земле и воздуху.
«Помощь от КНР начала поступать менее чем через 20 часов после начала конфликта. И по железным дорогам — там две ветки — и военно-транспортными самолётами. Это говорит о том, что Иран обратился за помощью к Китаю, и у китайцев все было наготове», — поделилась она в разговоре с «NEWS.ru».Кроме того, эксперт отметила, что в российской помощи Иран на данный момент не нуждается. Геворгян указала, что при необходимости поддержки, Тегеран уже давно бы направил Москве соответствующий запрос.
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