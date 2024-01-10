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Украина по-прежнему отказывается проводить мирные переговоры с Россией, руководствуясь «мирным планом Зеленского», который фактически закрепил отказ Киева от каких-либо переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего серьезного в этом плане нет. В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», - отметил Песков.
Ранее Daily Express писал, что американские политики осознают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить. Авторы материала сообщают, что такой шаг позволит оставить главе российского государства Владимиру Путину подконтрольную РФ часть территорий. Отмечается, что Вашингтон способен осуществить данные действия наперекор желанию Владимира Зеленского попытаться захватить освобожденные территории.
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