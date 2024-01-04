Премьер-министр Италии Мелони рассказала о пути к переговорам по Украине

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Урегулирование конфликта на Украине возможно только при сохранении равновесия противостоящих сторон на поле боя. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.
В связи с этим, она подчеркнула, что западные страны должны продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она смогла улучшить позиции своей армии в противостоянии с ВС РФ.
По словам Мелони, такая стратегия позволит приблизить мирные переговоры и окончание конфликта.
Она также подчеркнула, что не согласна с теми, кто утверждает, что снабжение Украины оружием лишь усугубит ситуацию и приведёт к эскалации конфликта. Мелони придерживается ровно противоположного мнения.
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По словам Мелони, такая стратегия позволит приблизить мирные переговоры и окончание конфликта.
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Анастасия Чинкова