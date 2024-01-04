Премьер-министр Италии Мелони рассказала о пути к переговорам по Украине

Граждан иностранных государств в некоторых странах подвергают уголовному преследованию за то, что они заключили контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и участвовали в специальной военной операции. Благодаря новому указу президента РФ Владимира Путина эта проблема будет решена.