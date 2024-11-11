В Кремле опровергли сообщения WP о якобы телефонной беседе Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения издания The Washington Post о якобы телефонной беседе российского лидера Владимира Путина с его будущим американским коллегой Дональдом Трампом.
До этого The Washington Post писали о телефонном разговоре политиков.
Перед этим Песков опровергал сообщения о том, что Путин якобы неофициально «через знакомых» поздравлял Трампа с победой в предвыборной гонке.
Позже Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост хозяина Белого дома в рамках дискуссионного клуба «Валдай».
Дональд Трамп переизбрался на пост президента США 5 ноября. Он приступит к обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.
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Перед этим Песков опровергал сообщения о том, что Путин якобы неофициально «через знакомых» поздравлял Трампа с победой в предвыборной гонке.
Позже Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост хозяина Белого дома в рамках дискуссионного клуба «Валдай».
Дональд Трамп переизбрался на пост президента США 5 ноября. Он приступит к обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.
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Никита Кротов