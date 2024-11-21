Песков раскрыл, почему Россия не уведомила Запад о запуске ракеты средней дальности

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия заранее не направляла уведомление США или другим странам о применении новейшей ракеты «Орешник», поскольку таких обязательств нет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что никаких нотификаций не было, поскольку у российской стороны нет соответствующего обязательства в отношении ракет средней дальности.
По словам Пескова, такие действия России полностью соответствуют международным стандартам.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин выступил со специальным видеообращением в связи с нанесением ударов ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Глава государства отметил, что испытания новейшей ракеты «Орешник» прошли успешно.
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По словам Пескова, такие действия России полностью соответствуют международным стандартам.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин выступил со специальным видеообращением в связи с нанесением ударов ВСУ дальнобойным оружием по территории России. Глава государства отметил, что испытания новейшей ракеты «Орешник» прошли успешно.
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Анастасия Чинкова